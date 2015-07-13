Güney Koreli teknoloji devi Samsung teknoloji alanında yeniliklere devam ediyor. Hem kendi hem de farklı teknoloji devleri için ekran üreten Samsung son olarak 11K ekran için kolları sıvadı.



Güney Koreli teknoloji devi Samsung teknoloji alanında yeniliklere devam ediyor. Hem kendi hem de farklı teknoloji devleri için ekran üreten Samsung son olarak 11K ekran için kolları sıvadı.



Samsung Elektronik 2000-2005 yıllarında rekor büyüme ve kâr elde edip, dünyanın en değerli markaları sıralamasında 2. sırada yer almaktadır. Kendi cihazları için ekran ürettiği gibi farklı şirketlere de ekran üretimi yapmaktadır. Samsung‘un üzerinde çalıştığı yeni ekran teknolojisinin 11K çözünürlük sunacağı açıklandı.5.5 inçlik bir ekranda 11.000×6000 piksel çözünürlük sunulabilecek. Şu an satışta olan en yüksek çözünürlüklü 5.5 inç ekrana sahip bir telefonun 2560 x 1440 piksel ve inç başına 530 piksel yoğunluğuna sahip olduğunu söyleyelim. Çözünürlük arttıkça ekran küçülmekte ve piksel artmaktadır.



Çözünürlük değiştiği zaman bilgisayar ekranında simgelerin büyüklüğü de değişir. Piksel/inç değeri aynı olan ekranlarda görüntü oranı da aynıdır. 1024×768 çözünürlük pek çok ekran için standarttır. Tüm bunları düşündüğümüzde yeni ürün ile beraber hayal edilemeyecek kadar net görüntülerin elde edilmesi planlanıyor. İnsan gözünün 600 piksele kadar olan görüntüleri görebilme yeteneği ile beraber bu görüntülerin kalitesini çıplak gözlerle göremeyeceğimizi söylemek gerekir. Bunun için kullanımda olan 3D içerik üretimde kullanılacağı söyleniyor. Bu 11k ekranlarda görüntü izleyebilmek üretimi kadar zor olacak gibi duruyor. Ayrıca sanal gerçeklik gözlüklerinin de kullanılması diğer seçenekler arasında.



Google ve BlackBerry işbirliği!



