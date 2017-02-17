

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin sentetik hap ele geçirildi.







Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara karayolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.







Araçta yapılan aramada valiz içerisinde 2 bin sentetik hap ile bir içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.







Otomobilde bulunan F.Y. (25) ile İ.Y'yi (22) gözaltına alan ekipler, emniyete götürdü.







Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y tutuklandı, İ.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







kaynak:haberler