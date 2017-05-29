SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a sentetik uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yolcu otobüsünü takibe alan ekipler, Çakallı mevkisinde inen kuryenin, 2 şüpheliyle buluşacağı sırada operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
kaynak:sabah
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