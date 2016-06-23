SAMSUN'DA TRAFİK KAZASI: 37 YARALI
Samsun-Ankara karayolunda yön tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıkan ve yol kenarındaki arkta yan yatan otobüsteki 37 kişi yaralandı.
Samsun'da, yön tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıkan ve yol kenarındaki arkta yan yatarak duran yolcu otobüsündeki 37 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Artvin Hopa'ya yolcu taşıyan Metin Gürsoy yönetimindeki 61 S 1402 plakalı otobüs, Samsun-Ankara karayolunun Adalar mevkisindeki kavşakta yön tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek savrulan yolcu otobüsü bir süre ilerledikten sonra yol kenarındaki arkta yan yatarak durdu.
Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu araçtaki 37 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen Jandarma, polis, afad ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların bir çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar