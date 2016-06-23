

Samsun'da, yön tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıkan ve yol kenarındaki arkta yan yatarak duran yolcu otobüsündeki 37 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, İzmir'den Artvin Hopa'ya yolcu taşıyan Metin Gürsoy yönetimindeki 61 S 1402 plakalı otobüs, Samsun-Ankara karayolunun Adalar mevkisindeki kavşakta yön tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek savrulan yolcu otobüsü bir süre ilerledikten sonra yol kenarındaki arkta yan yatarak durdu.







Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu araçtaki 37 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen Jandarma, polis, afad ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.







Yaralıların bir çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.