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samsun'da trafik kazası: 37 yaralı

SAMSUN'DA TRAFİK KAZASI: 37 YARALI

Samsun-Ankara karayolunda yön tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıkan ve yol kenarındaki arkta yan yatan otobüsteki 37 kişi yaralandı.

Tarih : 23 Haziran 2016, 09:44
Puan Ver : Samsun'da Trafik Kazası: 37 Yaralı(9/10)9


Samsun'da, yön tabelasına çarptıktan sonra kontrolden  çıkan ve yol kenarındaki arkta yan yatarak duran yolcu otobüsündeki 37 kişi  yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir'den Artvin Hopa'ya yolcu taşıyan Metin  Gürsoy yönetimindeki 61 S 1402 plakalı otobüs, Samsun-Ankara karayolunun Adalar  mevkisindeki kavşakta yön tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Karşı  şeride geçerek savrulan yolcu otobüsü bir süre ilerledikten sonra yol kenarındaki  arkta yan yatarak durdu.



Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu araçtaki 37 kişi yaralandı.  Yaralılar, olay yerine gelen Jandarma, polis, afad ve sağlık ekiplerinin  yardımıyla ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların bir çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.








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