Samsun'da kavga sırasında kullanılan pompalı tüfekle göğsünden vurulan bir genç hayatını kaybederken, kafasından vurulan bir kişi de ağır yaralandı.



Samsun'da kavga sırasında kullanılan pompalı tüfekle göğsünden vurulan bir genç hayatını kaybederken, kafasından vurulan bir kişi de ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucunda Hakan Çelik (34) kafasından, evinin balkonunda bulunduğu ileri sürülen Bayram Ali Kaygusuz (24) ise göğsünden vurularak ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.







kaynak:milliyet