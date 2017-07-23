Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu
Vıp Saç Ekimi İçin İstanbul'a Gelen İngiliz, Parası Alınıp Sokağa Atıldı

Samsun'da İki Grup Arasındaki Tartışma Katliamla Bitti: 4 Ölü, 1 Yaralı

SAMSUN'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA KATLİAMLA BİTTİ: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden iki gruptan 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Samsun'da İki Grup Arasındaki Tartışma Katliamla Bitti: 4 Ölü, 1 Yaralı(8/10)4

Samsun'un Çarşamba ilçesi korkunç bir geceye şahit oldu. Caddede yürürken karşılaşan iki grup önce tartıştı sonra kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine silahlar konuştu.

ORTALIK BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Ortalık biranda savaş alanına döndü.

OLAYDA YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Göktuğ Tekcan, Alpuğ Tekcan ve Murat Aşar ile karşı gruptan Salih Semercioğlu ve Mehmet Semercioğlu ambiulanslarla götürüldükleri Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Murat Aşar, Alptuğ Tekcan, Göktuğ Tekcan ve Salih Semercioğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Semercioğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

OLAYIN BÜYÜMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğünce olayın ardından bölgede güvenlik tedbiri alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce olayın büyümemesi için Çarşamba'ya takviye polis ekibi gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Samsun  Da  İki  Grup  Arasındaki  Tartışma  Katliamla  Bitti  4  Ölü  1  
Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER