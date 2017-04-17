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samsun'da garaj inşaatı çöktü: 3 ölü

SAMSUN'DA GARAJ İNŞAATI ÇÖKTÜ: 3 ÖLÜ

Samsun'un Kavak ilçesinde garaj inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Azaklı Mahallesi'nde bir garaj inşaatında kalıplar sökülürken çökme meydana geldi. Tek katlı garaj inşaatının çökmesi sonucu altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 17 Nisan 2017, 16:55
Puan Ver : Samsun'da Garaj İnşaatı Çöktü: 3 Ölü(7/10)8


Samsun'da garaj inşaatının çökmesi sonucu göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Azaklı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Yaşar Demirtaş'a ait evinin yanındaki araçlarını park etmek için yaptırdığı garaj inşaatında işçilerin kalıpları söktüğü bir sırada çökme meydana geldi. Bu sırada göçük altında kalan işçilerden Murat Batkal, Çetin Kanık ve Nevzat Aydemir hayatlarını kaybettiler.



Göçük altında

kalan işçilerin yaralı olma ihtimali üzerine Samsun'dan olay yerine 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ve kara ambulansları sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri inşaat enkazı altında kalan işçilerin cansız bedenlerini yapılan çalışmalar sonucu çıkartarak ceset torbalarına koydu.



"İŞÇİLERİN CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDIK"



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "İnşaattan göçük haberini aldık. Ekiplerimiz ve AFAD ile olay yerine geldik. Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetmişti. Yaptığımız çalışmalar sonucu işçilerin cansız bedenini çıkardık" dedi.



 



kaynak:mynet








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