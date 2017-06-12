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samsun'da feci kaza! çok sayıda ölü ve yaralı var

SAMSUN'DA FECİ KAZA! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:21
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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde saat 00.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir eden 55 GU 722 plakalı servis otobüsü, aynı yönde giderken kavşağa dönüş yapmak isteyen 16 APZ 27 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı.



Kazada kamyonette bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 2 'si ağır 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölü ve yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor.



 



kaynak:milliyet








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