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samsun'da eğitime kar engeli

SAMSUN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Samsun'un Salıpazarı, Canik ve Ayvacık ilçelerinde olumsuz hava şartları dolayısıyla bazı okullar bir gün süreyle tatil edildi. Aynı zamanda Çorum'da da okulların tatil edildiği duyuruldu

Tarih : 30 Aralık 2015, 11:23
Puan Ver : Samsun'da Eğitime Kar Engeli(6/10)8


Samsun'un Salıpazarı, Canik ve Ayvacık ilçelerinde olumsuz hava şartları dolayısıyla bazı okullar bir gün süreyle tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Salıpazarı ilçesinde Tanhal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu, Esatçiftliği, Cevizli ve Kırgıl İlkokullarında, Canik ilçesinde tüm taşımalı eğitim merkezleri ve Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullar (BSİ) ve Ayvacık ilçesindeki tüm okullarda bugün bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı.








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