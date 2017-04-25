SAMSUN'DA DEAŞ'LI 6 ŞÜPHELİ IRAKLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla polis tarafından adliyeye sevk edilen 6 Iraklı şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi
Nöbetçi mahkemede ifade veren şüphelilerden Ihab Talıb Saab Saab tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
kaynak:sabah
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