

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.







İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, özel harekat ve bomba imha ekiplerinin desteğiyle İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde Türkiye'ye kaçak yollardan giren 10 şüphelinin bulunduğu hücre evine operasyon düzenledi.







Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu A.A.S.S, T.F.A.A, S.A.Y, A.H.S.S, G.M.S.A.J, I.N.S.S, M.F.H.A, R.İ.A.A, A.S.A.A. ve Ö.Z.A.M.A.J. gözaltına alındı.







Gözaltına alınanlardan A.A.S.S, T.F.A.A, S.A.Y. ve A.H.S.S'nin sözde "DEAŞ şeriat mahkemeleri"nin uygulayıcıları oldukları öne sürüldü.







Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.











kaynak:sabah