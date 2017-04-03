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samsun'da bir anne çocuğunu yaralayanlara kurşun yağdırdı

SAMSUN'DA BİR ANNE ÇOCUĞUNU YARALAYANLARA KURŞUN YAĞDIRDI

Adliyeye sevk edilen Bahar A., "Kendimi korudum. Neden mi vurdum? Çocuğumu vurdular" dedi

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:02
Puan Ver : Samsun'da Bir Anne Çocuğunu Yaralayanlara Kurşun Yağdırdı(10/10)9


Samsun'da 29 yaşındaki Bahar A., 10 yaşındaki oğlu B.A.'yı pompalı tüfekle ateş edip bacağından yaraladıkları öne sürülen 23 yaşındaki Burak Y.'yi başından, 19 yaşındaki Oral K.'yı da göğsünden tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Gözaltına alınan anne, "Kendimi korudum. Neden mi vurdum? Çocuğumu vurdular" dedi.



Olay 2 gün önce İlkadım İlçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Bahar A. adlı kadını Burak Y. ve Oral K. rahatsız etti. Olay günü ise Bahar A.'nın evine pompalı tüfekle ateş eden 2 kişi, kadının kapının önündeki oğlu B.A.'yi sol bacağından yaraladı. Silah sesinin ardından oğlunun vurulduğunu gören anne, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp dışarı çıkarak ateş etti. Açılan ateş sonucu Burak Y. başından, Oral K. ise, göğsünden vurularak kanlar içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



 



kaynak:habertürk








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