Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada üç kişinin ölümünden sorumlu olarak tutuklanan Mustafa Salih Semercioğlu ifadesinde çatışma öncesi ve sonrasını detaylı olarak anlattı.

Semercioğlu olaya arkadaşı Kerem Öztürk'ün darp edildiği kavgayı ayırmak için girdiğini söyledi. Karşı tarafın silah ile üzerlerine geldiğini söyleyen Semercioğlu 'Kimin vurduğunu görmedim. Korkutmak için havaya ateş ettim. Ölenlerden Murat Aşar ile o akşam düğüne gidecektik' dedi.

Mustafa Salih Semercioğlu ifadesinde şunları anlattı:

"BUNLAR BİZİ VURACAK"

Altuğbey Tekcan ve Göktuğbey Tekcan ile herhangi bir husumetim yoktu. Olay günü dükkândaydım, çöp atmaya çıkmıştım. Mahalleden Kerem adlı arkadaşımızı ofisin önünde Alptuğbey Tekcan, Onur Tekcan ve Ömer Can Tekcan darp ediyorlardı. Durumu görünce Kerem'in yanına gittim. O esnada olay yerinde tüfek patladı. Ben de Kerem'e 'Gel, bunlar bizi burada vuracak sanırım, biz gidelim' dedim. Hatırladığım kadarıyla Alptuğbey Tekcan'ın elinde silah vardı ve arkasında gizliyordu. Etraftan 'Öldürün bu o. çocuklarını!' diye bir ses duydum. Kerem ile bizim matbaaya geçtik. Altuğbey ve Ömer Can Tekcan matbaaya doğru geliyordu. Kerem'in babası da aşağı inmişti.

'KİMİN VURDUĞUNU GÖRMEDİM'

Matbaada tüfek vardı. Tüfeği matbaadan çıkarttım ve arabaya bıraktım. Sonra babam Mehmet Semercioğlu'nun yanına gittim ve bize doğru ateş açıldı. Yaralandım. Sonra 'Baba gel, bunlar bizi öldürecek' dedim ve matbaanın arka tarafına koştum. Yaralandığım an tüfeğin yanına gittim, Alptuğbey Tekcan beni camdan gördü ve silah ile bana doğru gelmeye başladı. Dükkânımızın yanında bulunan arada karşı tarafın korkması için bir el ateş ettim. Sonrasında Alptuğbey Tekcan üzerime geldi ve havaya doğru ateş ettim. Alptuğbey Tekcan'ı kimin vurduğunu görmedim. Etrafa baktığımda yerde birisi yatıyordu ancak bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum. Ben yaralanmıştım ve babamın da kafasından yaralandığını gördüm. Murat Aşar'a ateş etmedim. Kendisiyle husumetimiz yoktur, aile dostumuzdur. Hatta olayın olduğu akşam Murat Aşar ile düğüne gidecektik. Ayağımda derin yaralar var. Tedavi edilmek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum.

Kaynak: haberinburada