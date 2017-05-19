Samsun'da 19 Mayıs İçin Fener Alayı
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SAMSUN'DA 19 MAYIS İÇİN FENER ALAYI


SAMSUN'DA 19 MAYIS İÇİN FENER ALAYI
Tarih : 19 Mayıs 2017, 09:14
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Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü" düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü sporcularının da atlarıyla katıldığı yürüyüşe, özellikle İstiklal Caddesi üzerinde vatandaşlar ilgi gösterdi.



 



kaynak:yenişafak








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