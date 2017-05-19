SAMSUN'DA 19 MAYIS İÇİN FENER ALAYI
Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü" düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü sporcularının da atlarıyla katıldığı yürüyüşe, özellikle İstiklal Caddesi üzerinde vatandaşlar ilgi gösterdi.
kaynak:yenişafak
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