Türkiye özellikle yabancılar tarafından zengin mutfağı ile tanınıyor. Anadolu da neredeyse her ilin her köyün kendine özel yemekleri var. Samsun da bu illerden birisidir. Bu ilin mutfağında ise; en başı tirit ve keşkek çekmektedir. Yoğurtlu mısır çorbası, karalahana, Koca karı gerdanı, yazı pancarı oldukça meşhurdur. Ayrıca köylerde de yöreye has ekmekler çıkmaktadır. Şehrin pidesi ise oldukça ünlüdür hatta televizyonlara haber konusu bile olmuştur.



İlin kültüründe bulunan çeşitlilik ve bolluk yemeklere de yansımış durumda. Fasulye, mısır, lahana, pancar gibi sebzelerin et, pirinç, buğdayla pişirildiği sebze yemekleri, tavuk, kaz, ördek, gibi kümes hayvanlarından yapılan yemekler ve hamur işleri ağırlıklıdır. Samsun da düğünlerde ise yemek olarak yahni ve keşkek misafirlere sunulmaktadır.



Samsun ilinin en meşhur yemeği türkülere de konu olmuş tirittir. Tirit; kaz eti, bulgur pilavı ve elde açılmış yufkanın birlikte yendiği oldukça lezzetli bir yöresel yemektir. Ayrıca samsun iline yolunuz düşerse Balkaymak dondurmasını ve Çakallı menemeni tatmanızı öneririz. Yöreye ait diğer yemekleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.



Kıvratma



Bolca yufka ve fındık ile yapılan bir tatlı çeşiti. Bayramlarda ve özel günlerde en çok yapılan ve yenen yiyecek türlerinden birisidir.



Karmaç



Mısır ekmeğinden yapılan bir çeşit yiyecektir. Tereyağı, şeker ve mısır ekmeği karıştırılarak yapılmaktadır.



Hamur Dolması



Pancar yaprakları kullanılarak yapılan bir dolma türüdür. Malzeme olarak ise içinde hamur kullanılır. Sonrasın da ise bu dolma acı kırmızı biberler ile birlikte kavrulur.



Keşkek



Genellikle düğünlerde yapılan bu yiyecek tavuk veya kuzu eti, buğday ve tereyağı kullanılarak yapılır. Yapımı ise oldukça zorludur. Et ve buğday birbirinin içine iyice yedirilir. Sindirimi çok ağırdır ve özellikle kolestrol ve şeker hastalarının sakınması gerekir.



