SAMSUN MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU: 45 GÖZALTI
Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Samsun Sağlık Müdür Vekili Yusuf K. ile eski Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Osman K'nın da bulunduğu, 45 sağlık çalışanı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce 60 ekipte, 250 polisin katıldığı Samsun merkez olmak üzere, Ordu ve Sivas'ta sağlık çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında eski Samsun Sağlık Müdür Vekili Yusuf K, eski Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Osman K. ile hekim, hemşire, ebe, kimyager ve sağlık memurlarının bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.
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