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SAMSUN JANDARMA İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI


Samsun Jandarma İstihbarat Şube Müdürü FETÖ'den Gözaltına Alındı
Tarih : 11 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Samsun Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Fetö'den Gözaltına Alındı(5/10)1

İzmir merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Samsun Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü A.T. de, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli için İzmir, Ankara, Samsun, Ağrı, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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