

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta bugün oynanacak Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor - Galatasaray maçlarıyla sona erecek. Son 11 haftaya 53 puanla lider giren Beşiktaş'ı, 4 puan gerisinde Medipol Başakşehir takip ediyor. Fenerbahçe 41 puanla 3. sırada yer alırken, bir maç eksiği olan Galatasaray ise 40 puanla 4. sırada bulunuyor.







BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJLI







Geride kalan 23 haftada 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu elde ettiği 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ı zorlu rakipler bekliyor. İlk olarak 24. haftada son haftaların yükselişte olan takımı Kayserispor'u evinde ağırlayacak olan Kartal, bir sonraki hafta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligin 26. haftasında Vodafone Arena'da Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan siyah-beyazlı takım, bu maçın ardından Trabzonspr'a konuk olacak. Kara Kartal, 28. haftada evinde oynayacağı Adanaspor maçının ardından üst üste iki zorlu mücadeleye çıkacak. En yakın rakibi Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Şenol Güneş'in takımı, Süper Lig'in 30. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda zorlu bir mücadele oynayacak.







kaynak:sabah