

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerinin yanı sıra kulübün diğer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.







Güçlü bir Türk futboluna ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Orman, "Fenerbahçe'nin güçlenmesi bizi rahatsız etmez. Fenerbahçe'nin güçlenmemesi bizim için kötü bir şey. Kuvvetli bir Fenerbahçe bizim için iyi bir rekabettir. Kuvvetli bir Beşiktaş onlar için rekabettir. Türk futbolunun Trabzonspor'a, Bursaspor'a, Başakşehir'e ihtiyacı var. Güçlü bir Türk futboluna ihtiyacımız var. Futbol ailesinin bir bütçesi var, bir yerlere geldik ama artık sıçrama yapmamız lazım." dedi.







Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının takımlarının iyi sezon geçirmediğini düşündüğünü anlatan Fikret Orman, "Üç kulübün de tek hedefi her zaman şampiyonluktur. Beşiktaş'ı aldığımız dönemki şartlar Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın şartlarından yüz kat daha kötüydü. Kulübü aldığımızda ne stat vardı ne takım vardı ne moral vardı. Onların şu anda abartılacak bir şeyleri yok. Lig, oyun gibidir. Kartlar dağıtıldı, oyun oynandı ve bitti. Tekrar karılır, yeni bir oyun başlar." diye konuştu.







Orman, sıçrama yapmak için Türk futbolunun tüm dünyada izlenen bir lig olması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Herkesin elinde kumanda var. Hafta sonu iki derbi vardı. Bir tarafta Galatasaray ile Fenerbahçe oynuyordu, diğer tarafta Real Madrid ile Barcelona... Zevksiz bir mücadele varsa insanlar diğer maçı tercih ediyor. Bizim amacımız Türk olmayanların o maçı izlemesi ve 'Ne kadar zevkli maç.' diyebilmesi olmalı. Beşiktaş'ın en büyük özelliği budur. Beşiktaş, Adanaspor ile oynuyor, herkes keyif alıyor, Lyon'la, Trabzonspor'la oynuyor, herkes keyif alıyor. Futbol, yönetici oyunları işi değildir. Sahada oynandığı zaman insanlara keyif veren bir oyundur. Portekiz'in yayın gelirleri, stadyum gelirleri, reklam gelirleri Türkiye'den küçük ama Porto, Benfica, Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde hep ön taraflarda olmuş kulüpler. Biz de olabiliriz ama izlenirsek oluruz. Yayıncı kuruluşu, dünyaya Türk futbolunu tanıtmak açısından avantaj olarak görüyorum. Bu şansı iyi kullanmak lazım."







kaynak:sabah