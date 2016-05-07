ŞAMPİYONLUK MAÇINDA ÖLÜM!
Romanya'da, Dinamo Bükreş ile Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta takımları arasındaki maçta, Dinamo'nun Kamerunlu futbolcusu Patrick Ekeng (26), oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılıp kaldı ve hayatını kaybetti.
Romanya 1. Ligi Şampiyonluk Grubu'nun son hafta mücadelesinde Dinamo Bükreş ile Viitorul Constanta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 63. dakikasında oyuna dahil olan 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng, 70. dakikada orta sahada bir anda yere yığıldı. Maça ara verildi ve Patrick Ekeng'e 3 dakika içinde müdahale edildi. Hemen hastaneye kaldırılan Ekeng, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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