ŞAMPİYONLUK BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ! BEŞİKTAŞ DÜŞÜŞTE
Bahis şirketi İddaa, son maçlarla birlikte Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Beşiktaş'ın oranı düşürülürken GS - FB ve TS'nin şansları arttı.
Bahis şirketi İddaa, son oynanan maçlarla birlikte Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Son oranlar şu şekilde:
BEŞİKTAŞ
Eski oran: 1.85
Yeni oran: 2.10
FENERBAHÇE
Eski oran: 5.25
Yeni oran: 4.25
GALATASARAY
Eski oran: 4.30
Yeni oran: 3.40
TRABZONSPOR
Eski oran: 30.00
Yeni oran: 20.00
Kaynak: haberinburada
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