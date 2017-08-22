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Şampiyonluk bahis oranları değişti! Beşiktaş düşüşte

ŞAMPİYONLUK BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ! BEŞİKTAŞ DÜŞÜŞTE

Bahis şirketi İddaa, son maçlarla birlikte Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Beşiktaş'ın oranı düşürülürken GS - FB ve TS'nin şansları arttı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 15:20
Puan Ver : Şampiyonluk Bahis Oranları Değişti! Beşiktaş Düşüşte(9/10)5

Bahis şirketi İddaa, son oynanan maçlarla birlikte Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Son oranlar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ

Eski oran: 1.85

Yeni oran: 2.10

FENERBAHÇE

Eski oran: 5.25

Yeni oran: 4.25

GALATASARAY

Eski oran: 4.30

Yeni oran: 3.40

TRABZONSPOR

Eski oran: 30.00

Yeni oran: 20.00

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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