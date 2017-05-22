

İtalyan ekibi Juventus'un hafta sonunda üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etmesi, liglerinde uzun süredir bu unvanı rakiplerine kaptırmayan takımları akla getirdi.



Siyah-beyazlılar, 37. hafta maçında ağırladığı Crotone'yi 3-0 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 2016-2017 sezonunun tamamlanmasına bir hafta kala en yakın takipçisi Roma ile arasındaki puan farkını 4'te tutan Juventus, toplam 36. şampiyonluğunu elde etti.



Juventus'un yanı sıra Avrupa'da lig maratonunu zirvede bitirmeyi garantileyen Bayern Münih, Benfica, Celtic, Basel, Olympiakos ve Salzburg, bu sezon da şampiyonluk serilerini sürdürdü.



ALMANYA'DA BAYERN MÜNİH FIRTINASI



Lig maratonunun tamamlandığı Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Bayern Münih, bu sezon üst üste 5. şampiyonluğunu ilan etti.



Bavyera ekibi, 31. haftada konuk olduğu Wolfsburg'u 6-0 yenerek en yakın rakibi RB Leipzig ile arasındaki puan farkını 10'a yükseltti ve sezonun bitimine 3 maç kala şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.



Bavyera temsilcisi, toplamda ise 27 kezle ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ekip unvanını sürdürdü.



Kırmızı-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, böylece 4 büyük ligde de şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu. Deneyimli teknik adam, daha önce İtalya Serie A'da Milan (2004), İngiltere Premier Lig'de Chelsea (2010) ve Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain (2013) ile bu başarıyı yakalamıştı.



CELTİC, ART ARDA 6. KEZ



Glasgow temsilcisi, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde bu sezon peş peşe 6. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.



Yeşil-beyazlılar, normal sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala konuk olduğu Hearts'ı 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 86'ya yükselten Celtic, en yakın rakibiyle arasındaki 25 puanlık farkı koruyarak ligi zirvede bitirmeyi garantiledi.



Toplamda 48. şampiyonluğuna ulaşan Celtic'in böylece hafta sonu tamamlanan 5 maçlık şampiyonluk grubundaki karşılaşmaları ise formalite niteliği kazanmıştı.



İSVİÇRE'DE BASEL FIRTINASI SÜRÜYOR



Basel, İsviçre Birinci Futbol Ligi'nde son 8 sezonda da şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.



Ligdeki 30. hafta maçında konuk olduğu Luzern'i 2-1 yenen mavi-kırmızılı ekip, puanını 77'ye çıkardı. Böylece sezonun bitimine 6 maç kala Young Boys ile arasındaki puan farkı 21'de kalan Basel, ligi zirvede tamamlamayı garantiledi.



2006-2010 yıllarında Beşiktaş'ta oynayan Arjantinli futbolcu Matias Delgado'nun da formasını giydiği Basel, toplamda ise 20. şampiyonluğuna uzandı.



YUNANİSTAN'DA OLYMPİAKOS HEGEMONYASI



Olympiakos, nisan ayı sonunda tamamlanan Yunanistan Birinci Futbol Ligi'ni domine etmeyi sürdürüyor.



Sezonun bitimine bir hafta kala ağırladığı PAS Giannina'yı 5-0'lık skorla geçen kırmızı-beyazlılar, puanını 64'e çıkardı ve en yakın takipçisi PAOK ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyarak üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı.



Elde ettiği 44 şampiyonlukla Yunanistan Ligi'nin açık ara en başarılı takımı konumundaki Olympiakos, bu sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Osmanlıspor'u saf dışı bırakmıştı.



Atina ekibi, son 16 turunda karşılaştığı Beşiktaş'a ise elenmekten kurtulamamıştı.



BENFİCA VE SALZBURG, "4"LEDİ



Portekiz ekibi Benfica ile Avusturya temsilcisi Salzburg, bu sezon art arda 4. lig şampiyonluklarını ilan etti.



Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde 33. hafta maçında ağırladığı Vitoria Guimaraes'i 5-0 mağlup eden Benfica, son haftaya en yakın rakibi Porto'nun 5 puan önünde girerek toplam 36. şampiyonluğuna ulaştı.



Salzburg ise Avusturya Birinci Futbol Ligi'ni domine etmeyi sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, geçen hafta konuk ettiği Rapid Wien'i 1-0 yenerek sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Austria Wien ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu. Avusturya ekibi böylece, 4'ü üst üste olmak üzere 11. şampiyonluğuna uzandı.







kaynak:sabah