ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İLK KEZ KATILAN AZERİ EKİBİ QARABAG, ZOR GRUBA DÜŞTÜ
Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag'ı eleyerek, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Azerbaycan takımı olan Qarabag'ın rakipleri belli oldu.
ZOR GRUP DÜŞTÜ
Azerbaycan futbol tarihine yön veren Qarabag, geçen sezonu İngiltere Premier Lig'i şampiyon tamamlayan Chelsea, La Liga'yı Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada bitiren Atletico Madrid ve Serie A'yı şampiyon Juventus'un ardında ikinci tamamlayan Roma ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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