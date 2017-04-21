Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

şampiyonlar ligi'nde yarı final kuraları

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL KURALARI

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Tarih : 21 Nisan 2017, 14:53
Puan Ver : Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Kuraları(6/10)6


İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.



İspanya'nın başkenti Madrid'in iki ekibi Real Madrid ile Atletico Madrid birbiriyle eşleşti. Madrid temsilcileri geçen sene final oynamış ve penaltılara giden maçı Real Madrid kazanarak kupanın sahibi olmuştu.



Yarı finalin diğer ayağında Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Juventus ekibi birbirlerine rakip oldu.



Devler Ligi'nde ilk maçlar 2-3 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Monaco-Juventus eşleşmesinin galibi finalde ev sahibi konumunda olacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri şöyle:



Real Madrid - Atletico Madrid



Monaco-Juventus



 



kaynak:sabah








Etiketler: Şampiyonlar  Ligi  Nde  Yarı  Final  Kuraları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER