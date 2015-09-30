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şampiyonlar ligi'nde utanç gecesi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE UTANÇ GECESİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Chelsea, Arsenal ve Roma, gruplardaki 2. maçlarda tam bir şok yaşadı.

Tarih : 30 Eylül 2015, 10:07
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 2. haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla başladı. Dün gece yapılan 8 karşılaşmanın 3'ü sürprizle sonuçlandı.



KALECİ OSPINA KENDİ KALESİNE GOL ATTI!

F Grubu'nda Arsenal, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 yenilerek, 2. maçını da kaybetti ve son sıraya geriledi. "Devler Ligi"nde aralıksız 18. kez boy gösteren İngiliz temsilcisi, 33. dakikada Pardo'nun attığı golle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekip, iki dakika sonra rakibine Walcott ile yanıt verirken, Yunan ekibi 40. dakikada Ospina'nın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.








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