UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Chelsea, Arsenal ve Roma, gruplardaki 2. maçlarda tam bir şok yaşadı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 2. haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla başladı. Dün gece yapılan 8 karşılaşmanın 3'ü sürprizle sonuçlandı.



KALECİ OSPINA KENDİ KALESİNE GOL ATTI!



F Grubu'nda Arsenal, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 yenilerek, 2. maçını da kaybetti ve son sıraya geriledi. "Devler Ligi"nde aralıksız 18. kez boy gösteren İngiliz temsilcisi, 33. dakikada Pardo'nun attığı golle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekip, iki dakika sonra rakibine Walcott ile yanıt verirken, Yunan ekibi 40. dakikada Ospina'nın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.