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Şampiyonlar Ligi'nde Son Çeyrek Biletleri...
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şampiyonlar ligi'nde son çeyrek biletleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON ÇEYREK BİLETLERİ...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan son iki ekip Monaco ile Atletico Madrid oldu.

Tarih : 16 Mart 2017, 09:38
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan son iki ekip Monaco ile Atletico Madrid oldu. Monaco, İngiltere'de 5-3 kaybettiği Manchester City'yi Mbappe, Fabinho ve Bakayoko'nun golleriyle 3-1 yenerek, son 8'e yürüdü. İki farklı ger-i ye düştükten sonra Sane'nin yanıtı ile umutlanan City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez Devler Ligi'nde çeyrek finali es geçti.



Atletico Madrid ise Almanya'da 4-2 mağlup ettiği Tayfun Korkut idaresindeki Leverkusen ile 0-0 berabere kalarak turladı. Monaco, Atletico, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Leicester ve Dortmund, yarın kura çekiminde eşleşecek.



 



kaynak:sabah








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