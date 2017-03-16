Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan son iki ekip Monaco ile Atletico Madrid oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan son iki ekip Monaco ile Atletico Madrid oldu. Monaco, İngiltere'de 5-3 kaybettiği Manchester City'yi Mbappe, Fabinho ve Bakayoko'nun golleriyle 3-1 yenerek, son 8'e yürüdü. İki farklı ger-i ye düştükten sonra Sane'nin yanıtı ile umutlanan City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez Devler Ligi'nde çeyrek finali es geçti.



Atletico Madrid ise Almanya'da 4-2 mağlup ettiği Tayfun Korkut idaresindeki Leverkusen ile 0-0 berabere kalarak turladı. Monaco, Atletico, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Leicester ve Dortmund, yarın kura çekiminde eşleşecek.







kaynak:sabah