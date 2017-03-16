ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON ÇEYREK BİLETLERİ...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan son iki ekip Monaco ile Atletico Madrid oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan son iki ekip Monaco ile Atletico Madrid oldu. Monaco, İngiltere'de 5-3 kaybettiği Manchester City'yi Mbappe, Fabinho ve Bakayoko'nun golleriyle 3-1 yenerek, son 8'e yürüdü. İki farklı ger-i ye düştükten sonra Sane'nin yanıtı ile umutlanan City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez Devler Ligi'nde çeyrek finali es geçti.
Atletico Madrid ise Almanya'da 4-2 mağlup ettiği Tayfun Korkut idaresindeki Leverkusen ile 0-0 berabere kalarak turladı. Monaco, Atletico, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Leicester ve Dortmund, yarın kura çekiminde eşleşecek.
kaynak:sabah
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