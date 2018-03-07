ŞAMPİYONLAR LİGİNDE REAL MADRİD, NEYMAR'SIZ PSG'Yİ ÇÖPE ATTI
Şampiyonlar Liginde Paris Saint Germain, Bernabeu'da 3-1 kaybettiği Real Madrid ile kozlarını Parc des Princes'te paylaştı. İspanyollar, Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Parc des Princes'te oynanan maç müthiş bir tempo ile başladı. Karşılıklı ataklarla oynanan maçın 37. dakikasında Real Madrid, Karim Benzema ile gole çok yaklaştı. Fransız yıldız, Alphonse Areola ile karşı karşıya kaldığı poziyonda topu ağlara gönderemedi. Karşılaşmanın 42. dakikasında bu kez gole yaklaşan taraf ev sahibi ekip oldu. Kylian Mbappe, ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Cavani'ye pası vermek yerine kaleye şut çekince çok Paris ekibi çok net bir fırsattan yararlanamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamalandı.
RONALDO ŞOVU BAŞLATTI
Dev eşleşmede goller ikinci yarıda geldi. Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Paris Saint-Germain'de Marco Verratti 66. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İspanyol rakibi karşısında bir kişi eksik oynayan PSG, 71. dakikada Edinson Cavani'nin golüyle maça eşitlik getirdi: 1-1. 82. dakikada Carlos Casemiro attığı golle Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Real Madrid, Paris Saint-Germain'i her iki maçta da mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
NEYMAR OYNAMADI
Paris Saint-Germain'de ayak tarak kemiğinden geçirdiği sakatlık sonucu ameliyat olan Neymar bu önemli karşılaşmada forma giymedi.
Kaynak: haberinburada
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