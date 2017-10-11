ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MONACO - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA
Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Monaco'yla karşılaşacak. Mücadele, TRT1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş 3. maçında Monaco deplasmanına gidiyor. Siyah-beyazlılar 3'te 3 yaparak gruptan çıkma adına çok önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak. Monaco'nun ise grupta sadece 1 puanı bulunuyor.
MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA
17 Ekim Salı günü günü saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALINMAYACAK
Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında 17 Ekim Salı günü Monaco ile Beşiktaş arasında yapılacak karşılaşmaya Türk taraftarlar alınmayacak.
Monaco kulübünden " 2. Luis Stadı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı" başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Fransa'da olağanüstü hal koşullarının uzatılmasının ardından, Beşiktaş taraftarının prenslik sınırlarına girmeleri yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.
FİKRET ORMAN "TARAFTAR GÖTÜRMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da, grup müsabakaları boyunca deplasmana taraftar götürülmeyeceğini duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar