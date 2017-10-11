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Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
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Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MONACO - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA

Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Monaco'yla karşılaşacak. Mücadele, TRT1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Tarih : 11 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda(10/10)6

Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş 3. maçında Monaco deplasmanına gidiyor. Siyah-beyazlılar 3'te 3 yaparak gruptan çıkma adına çok önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak. Monaco'nun ise grupta sadece 1 puanı bulunuyor.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

17 Ekim Salı günü günü saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALINMAYACAK

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında 17 Ekim Salı günü Monaco ile Beşiktaş arasında yapılacak karşılaşmaya Türk taraftarlar alınmayacak.

Monaco kulübünden " 2. Luis Stadı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı" başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Fransa'da olağanüstü hal koşullarının uzatılmasının ardından, Beşiktaş taraftarının prenslik sınırlarına girmeleri yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.

FİKRET ORMAN "TARAFTAR GÖTÜRMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da, grup müsabakaları boyunca deplasmana taraftar götürülmeyeceğini duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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