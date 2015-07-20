

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Robin van Persie, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşmak istediğini söyledi.



Van Persie, Manchester United'dan ayrılma süreci ve Fenerbahçe'deki hedefleri ile ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. The Sunday Times gazetesinde röportajı yayımlanan Hollandalı yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşmayı isterim. Bunu kızgınlıktan dolayı değil, oyunun güzelliğinden dolayı istiyorum" diye konuştu.