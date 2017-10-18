Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda üçüncü tur maçları hayli gollü geçiyor. Grupta oynanan iki maçta toplam 13 gol atıldı ve iki farklı skor ortaya çıktı.

Liverpool, Sloven ekip Maribor'u deplasmanda 7-0 mağlup etti. Liverpool'da Roberto Firmino ve Mohammed Salah 2, Philippe Coutinho, Alex-Oxlade Chamberlain ve Trent Alexander-Arnold da 1 gol kaydetti.

DEPLASMANDA EN FARKLI GALİBİYET REKORUNA ORTAK OLDULAR

Deplasmanda 7 farklı galibiyeti alan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda alınan en farklı galibiyet rekoruna da ortak oldu. Daha önce 2010'da Marsilya Zilina'yı, 2014'te de Shakhtar Donetsk BATE Borisov'u deplasmanda 7-0 mağlup etmişti.

SPARTAK MOSKOVA, SEVILLA'YI BİTİRDİ

Rusya'da oynanan karşılaşmada ise Spartak Moskova özellikle ikinci yarı oynadığı futbolla Sevilla'yı 5-1'lik hezimete uğrattı. Spartak'ta Quincy Promes 2, Lorenzo Melgarejo, Denis Glushakov ve Luiz Adriano 1'er gol atarken, Sevilla'nın tek sayısı eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'den geldi.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı mağlubiyetini almış oldu.

E Grubu'nda Liverpool ve Spartak Moskova 5 puan, Sevilla 4 ve Maribor da 1 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada