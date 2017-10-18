Haşdi Şabi Ve Peşmerge Arasında Musul Barajı Sınırında Çatışma
Şampiyonlar Liginde Liverpool, Maribor'u Dağıttı: 7-0
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Benim Oyuncularım Mal Değil
Beşiktaş, Monaco'yu 2-1 Yenerek Şampiyonlar Liginde 3'te 3 Yaptı
Ryan Babel: Maçı Kazanarak Çok Büyük Bir Adım Attık
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Grubunda Bir Galibiyet Daha Alırsa Liderliği Garantileyecek
Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde Topladığı 9 Puanla Kendi Rekorunu Kırdı.
Şampiyonlar Ligi Grubunda 3'te 3 Yapan Beşiktaş Yüzde 92 İhtimalle Çeyrek Finalde
Kürtler Kerkük'e Dönmeye Başladı!
Beşiktaşlı Cenk Tosun Sırrını Açıkladı: İdmanlardan Önce De Sonra Da Çalışıyorum
Deniz Baykal'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti Haberlerine Chp'den Yalanlama!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Tecrübemizin Karşılığını Aldık
Teröristler Suriye'den Ateş Açtı, Ceylanpınar'da 2 Kişi Yaralandı
İdlib'e İntikal Başladı, İşler Yoluna Girdi! Cilvegözü Açılıyor
Mahrem İmamlar Konuştu, Düğmeye Basıldı! Astsubaylar Gözaltında
Kardeşinin Ölümüne Dayanamadı, Cenazede Can Verdi
Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek
Bursa'da Özel Harekat Polislerinden Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Abd'den Vize Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Türkiye İle İlişkimiz Karmaşık
Trabzonspor, Rıza Çalımbay İle 1.5 Yıllık Anlaşmaya Vardı

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE LİVERPOOL, MARİBOR'U DAĞITTI: 7-0


Şampiyonlar Liginde Liverpool, Maribor'u Dağıttı: 7-0
Tarih : 18 Ekim 2017, 08:20
Puan Ver : Şampiyonlar Liginde Liverpool, Maribor'u Dağıttı: 7-0(9/10)5

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda üçüncü tur maçları hayli gollü geçiyor. Grupta oynanan iki maçta toplam 13 gol atıldı ve iki farklı skor ortaya çıktı.

Liverpool, Sloven ekip Maribor'u deplasmanda 7-0 mağlup etti. Liverpool'da Roberto Firmino ve Mohammed Salah 2, Philippe Coutinho, Alex-Oxlade Chamberlain ve Trent Alexander-Arnold da 1 gol kaydetti.

DEPLASMANDA EN FARKLI GALİBİYET REKORUNA ORTAK OLDULAR

Deplasmanda 7 farklı galibiyeti alan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda alınan en farklı galibiyet rekoruna da ortak oldu. Daha önce 2010'da Marsilya Zilina'yı, 2014'te de Shakhtar Donetsk BATE Borisov'u deplasmanda 7-0 mağlup etmişti.

SPARTAK MOSKOVA, SEVILLA'YI BİTİRDİ

Rusya'da oynanan karşılaşmada ise Spartak Moskova özellikle ikinci yarı oynadığı futbolla Sevilla'yı 5-1'lik hezimete uğrattı. Spartak'ta Quincy Promes 2, Lorenzo Melgarejo, Denis Glushakov ve Luiz Adriano 1'er gol atarken, Sevilla'nın tek sayısı eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'den geldi.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı mağlubiyetini almış oldu.

E Grubu'nda Liverpool ve Spartak Moskova 5 puan, Sevilla 4 ve Maribor da 1 puanda kaldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şampiyonlar  Liginde  Liverpool  Maribor  U  Dağıttı  7-0    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER