Fetö'cü Kaynak Holding Soruşturması Tamamlandı! 97 Kişiye Dava Açıldı
Mercedes, Kontratlı Cep Telefonu Mantığıyla Araba Satacak
Örümcek Ağı Formalar Tarih Oldu! İşte Milli Takımın Yeni Forması
Tosun'a Bir Şok Daha! 34 Aracına El Konuldu
Ankara-İstanbul Yolunda Kamyon İle Minibüs Çarpıştı: 3'ü Ağır 17 Yaralı
Son Dakika! Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy Gözaltında
Murat Dalkılıç Ve Hande Erçel, Kural Bozup Fotoğraf Paylaştı
Şampiyonlar Liginde Kasayı Dolduran Beşiktaş, Ligde Çakıldı
Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Prens İtiraf Etti: Para Karşılığı Serbest Kaldım
Abd Askerleri Münbiç'te Ypg Toplantısında Görüntülendi
Kendisine Ceza Yazan Polislere Pompalı Av Tüfeği İle Saldırdı
Kendi Aracını Yakan Genç: Canımı Yakan Herkes Bu Dünyada Yanacak
Tosun'un Eşi: Abd Ve Almanya'da Da Dolandırdıkları Var
Galatasaray'dan Ayrıldı, Şimdi Kabusu Yaşıyor
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Yeni Zam Yolda
Hacısüleymanoğulları'na Baskın: 19 Kişi Silahlarla Gözaltına Alındı
Abd'nin Afrin Açıklamasına Hükümetten Sert Tepki: Yalan!
Abbas'ın 'it Oğlu İt' Çıkışına Abd Ve İsrail'den Art Arda Tepki!
Soy Ağacından Sonra Yeni Uygulama: Ev Adresini Gir, Deprem Riskini Gör
Türkiye'yi Hedef Gösteren Bae'li Bakan'a Ankara'dan Tokat Gibi Yanıt!

Şampiyonlar Liginde Kasayı Dolduran Beşiktaş, Ligde Çakıldı

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE KASAYI DOLDURAN BEŞİKTAŞ, LİGDE ÇAKILDI

Şampiyonlar Liginden toplam 230 milyon TL kazanan Beşiktaş, maçların öncesinde ve sonrasında toplamda 21 puan kaybetti.

Tarih : 20 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Şampiyonlar Liginde Kasayı Dolduran Beşiktaş, Ligde Çakıldı(5/10)1

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı maçların ardından Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon geçirdi ve kasasına 50 milyon euro (230 milyon TL) koydu.

Ancak kasasını dolduran Beşiktaş, Avrupa dönüşlerinde Süper Lig'de ciddi puan kayıpları yaşadı ve zirve yarışında ağır yaralar aldı.

AVRUPA DÖNÜŞLERİ PUAN KAYBETTİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden namağlup lider olarak çıkarak Bayern Münih ile eşleşen ve Alman rakibine elenen Beşiktaş, Avrupa'dan Süper Lig'e dönüşlerde 8 maçta sadece 9 puan aldı. Avrupa dönüşlerinde Süper Lig'de tam 11 puan kaybı yaşadı.

230 MİLYON TL KAZANDI 21 PUAN BIRAKTI

Avrupa dönüşlerinde 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı maçlardan önce de 10 puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon 50 milyon euro(230 milyon TL) kazanan Beşiktaş'a bu sezon Avrupa macerasının faturası Süper Lig'de dolaylı olarak da olsa 21 puan şeklinde geri döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şampiyonlar  Liginde  Kasayı  Dolduran  Beşiktaş  Ligde  Çakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER