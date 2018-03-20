ŞAMPİYONLAR LİGİNDE KASAYI DOLDURAN BEŞİKTAŞ, LİGDE ÇAKILDI
Şampiyonlar Liginden toplam 230 milyon TL kazanan Beşiktaş, maçların öncesinde ve sonrasında toplamda 21 puan kaybetti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı maçların ardından Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon geçirdi ve kasasına 50 milyon euro (230 milyon TL) koydu.
Ancak kasasını dolduran Beşiktaş, Avrupa dönüşlerinde Süper Lig'de ciddi puan kayıpları yaşadı ve zirve yarışında ağır yaralar aldı.
AVRUPA DÖNÜŞLERİ PUAN KAYBETTİ
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden namağlup lider olarak çıkarak Bayern Münih ile eşleşen ve Alman rakibine elenen Beşiktaş, Avrupa'dan Süper Lig'e dönüşlerde 8 maçta sadece 9 puan aldı. Avrupa dönüşlerinde Süper Lig'de tam 11 puan kaybı yaşadı.
230 MİLYON TL KAZANDI 21 PUAN BIRAKTI
Avrupa dönüşlerinde 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı maçlardan önce de 10 puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon 50 milyon euro(230 milyon TL) kazanan Beşiktaş'a bu sezon Avrupa macerasının faturası Süper Lig'de dolaylı olarak da olsa 21 puan şeklinde geri döndü.
Kaynak: haberinburada
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