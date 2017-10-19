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ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GECENİN TOPLU SONUÇLARI


Şampiyonlar Liginde gecenin toplu sonuçları
Tarih : 19 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Şampiyonlar Liginde Gecenin Toplu Sonuçları(6/10)2

Şampiyonlar Liginde 3.hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 23 golün olduğu gecenin toplu sonuçları şu şekilde;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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