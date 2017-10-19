ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Şampiyonlar Liginde 3.hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 23 golün olduğu gecenin toplu sonuçları şu şekilde;
Kaynak: haberinburada
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