Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Liginde Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran ekibi Traktör Sazi'yi 3-0 mağlup etti.

El-Gharafa, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. hafta maçında Traktör Sazi'yi ağırladı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'in de formasını giydiği El-Gharafa, 11 ile 90+4. dakikalarda Mehdi Taremi ve 21. dakikada Sime Gregov'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

EL-GHARAFA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla El-Gharafa, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Traktör Sazi ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: haberinburada