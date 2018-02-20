ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BÜLENT UYGUN, ERTUĞRUL SAĞLAM'I DEVİRDİ
Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Liginde Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran ekibi Traktör Sazi'yi 3-0 mağlup etti.
El-Gharafa, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. hafta maçında Traktör Sazi'yi ağırladı.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'in de formasını giydiği El-Gharafa, 11 ile 90+4. dakikalarda Mehdi Taremi ve 21. dakikada Sime Gregov'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
EL-GHARAFA İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla El-Gharafa, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Traktör Sazi ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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