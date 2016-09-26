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şampiyonlar ligi'nde 2. hafta başlıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. HAFTA BAŞLIYOR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.

Tarih : 26 Eylül 2016, 11:46
Puan Ver : Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta Başlıyor(0/10)


Tamamı TSİ 21.45'te oynanacak 2. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



Monaco (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)



CSKA Moskova (Rusya) - Tottenham (İngiltere)



Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)



Sporting Lizbon (Portekiz) - Legia Varşova (Polonya)



Kopenhag (Danimarka) - Club Brugge (Belçika)



Leicester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)



Sevilla (İspanya) - Lyon (Fransa)



Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Juventus (İtalya)



28 Eylül Çarşamba:



Ludogorets (Bulgaristan) - Paris Saint-Germain (Fransa)



Arsenal (İngiltere) - Basel (İsviçre)



Beşiktaş (Türkiye) - Dinamo Kiev (Ukrayna)



Napoli (İtalya) - Benfica (Portekiz)



Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Barcelona (İspanya)



Celtic (İskoçya) - Manchester City (İngiltere)



Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)



Rostov (Rusya) - PSV (Hollanda)








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