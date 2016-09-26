ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. HAFTA BAŞLIYOR
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.
Tamamı TSİ 21.45'te oynanacak 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Monaco (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)
CSKA Moskova (Rusya) - Tottenham (İngiltere)
Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Legia Varşova (Polonya)
Kopenhag (Danimarka) - Club Brugge (Belçika)
Leicester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Sevilla (İspanya) - Lyon (Fransa)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Juventus (İtalya)
28 Eylül Çarşamba:
Ludogorets (Bulgaristan) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Arsenal (İngiltere) - Basel (İsviçre)
Beşiktaş (Türkiye) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
Napoli (İtalya) - Benfica (Portekiz)
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Barcelona (İspanya)
Celtic (İskoçya) - Manchester City (İngiltere)
Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Rostov (Rusya) - PSV (Hollanda)
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