Pijamalı Kalecinin Oğlu, Mirası Devraldı
Volkswagen, Türkiye'de Zirveyi Renault'a Kaptırdı
İlk Yerli Tüfeği, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı Kullanmaya Başladı
Real Madrid'in Stadındaki Turlarda Artık Bitcoin İle Ödeme Yapılabilecek
Transfer Resmen Açıklandı! Jeremy Menez, Club America'da
Galatasaray, Nigel De Jong Ayrılığını Kap'a Bildirdi
Volkan'dan Ozan Ve Robin Van Persie'ye Yeşil Işık: Dönsünler
Thomas Müller'den Beşiktaş İtirafı: Çok Sert Olacak
Thy, Airbus'tan 25 Adetlik Uçak Alımı İçin Anlaşma İmzalayacak
Cenk Tosun, Tek Başına 172 Şirketi Geride Bıraktı
Galatasaray'ın İlk Transferi, Bugün İstanbul'a Geliyor
Türk Akımı, Mayısta Türk Kıyılarına Ulaşacak
Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alınacak
Eski Gs'li Futbolcu İçin Olay Yaratan Yorum: Kız Arkadaşı Lanetledi
İsmail Kartal: Löw'le Çalışacaktım, Merkel Almanya'dan Ayrılmasına İzin Vermedi
Erzurum'a Kuruldu! 24 Saat Öncesinden Uyaracak
Vatandaşlar Dikkat! Devlete Fazla Para Ödüyor Olabilirsiniz
Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk
Askerin 3 Öğün Yemek Maliyeti 28 Lirayı Bulacak
Cenk Tosun'un Everton Transferinde Pürüz Çıktı

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK

Alman hakem Bibiana Steinhaus, Şampiyonlar Liginde iki sezon içinde maç yönetecek.

Tarih : 05 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk(6/10)2

Kulüp futbolunda dünya futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon içinde bir kadın hakemin düdük çalacağı ortaya çıktı.

Alman Bild Gazetesi bu sezon Bundesliga'da düdük çalmaya başlayan ve ilk kadın hakem olan Bibiana Steinhaus ile ilgili UEFA'dan görüş aldı. Steinhaus'un Bundesliga'da iki sezonunu tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde baş hakem olarak düdük çalacağı belirtildi. Steinhaus, Almanya'da ikinci ligin ardından Bundesliga'da bu sezon Hertha Berlin- Werder Bremen maçıyla siftah yapmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şampiyonlar  Ligi  Tarihinde  Bir  İlk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER