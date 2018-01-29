ŞAMPİYONLAR LİGİ RESMİ HESABI, VAGNER LOVE PAYLAŞIMI YAPTI
Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Beşiktaş'ın Vagner Love'u transfer etmesinin ardından paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Vagner Love ile her konuda anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların bu transferi açıklamasının ardından, Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı da Love için bir paylaşımda bulundu.
LOVE İÇİN PAYLAŞIM YAPTILAR
Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, futbolcunun 58 UEFA maçında 30 gol kaydettiğini ve 2004-2005 UEFA Kupası'nın kazanan CSKA Moskova'da forma giydiğini ifade etti. Ayrıca, golcü ismin kupayı kaldırırken fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda, Beşiktaş'ın bu transferi resmen açıklandığı da dile getirildi.
GOL KRALLIĞI YAŞAMIŞTI
Süper Lig ekibi Alanyaspor'da başarılı bir görüntü çizen ve gol krallığı da yaşayan Vagner Love, futbol kariyerine artık Beşiktaş'ta devam edecek.
Kaynak: haberinburada
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