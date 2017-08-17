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ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF'UNDA BAŞAKŞEHİR, SEVİLLA'YA 2-1 YENİLDİ


Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda Başakşehir, Sevilla'ya 2-1 Yenildi
Tarih : 17 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda Başakşehir, Sevilla'ya 2-1 Yenildi(7/10)3

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde İspanyol temsilcisi Sevilla ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu.

TEK GOLÜMÜZ ELİA'DAN

Temsilcimizin tek golü 64. dakikada Elia'dan gelirken, İspanyol ekibi Sevilla'nın gollerini 16. dakikada Escudero ve 84. dakikada Ben Yedder kaydetti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sevilla ile İspanya'da Ramon Sanchez Pizjuan'da 22 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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