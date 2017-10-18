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Şampiyonlar Ligi Grubunda 3'te 3 Yapan Beşiktaş Yüzde 92 İhtimalle Çeyrek Finalde

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDA 3'TE 3 YAPAN BEŞİKTAŞ YÜZDE 92 İHTİMALLE ÇEYREK FİNALDE

Şampiyonlar Liginde oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Beşiktaş, istatistiklere göre yüzde 92 ihtimalle çeyrek final oynayacak.

Tarih : 18 Ekim 2017, 02:00
Puan Ver : Şampiyonlar Ligi Grubunda 3'te 3 Yapan Beşiktaş Yüzde 92 İhtimalle Çeyrek Finalde(5/10)1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki üçüncü maçında Monaco 'yu deplasmanda 2-1'lik skorla deviren Beşiktaş , üçte üç yaparak gruptan çıkma yolunda dev bir adım daha attı.Siyah-beyazlı takım ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşamalarına 3'te 3 yaparak başlayan ilk Türk takımı olmayı da başardı.

İSTATİSTİKLERE GÖRE BEŞİKTAŞ GRUPTAN YÜZDE 100 ÇIKACAK

İstatistiklere göre Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek grup aşamalarındaki ilk üç maçını da kazanan 63 takımın tamamı, yani %100 'ü gruplarını ilk iki sırada kalarak bir üst tura yükseldi.

ÇEYREK FİNAL OYNAMA İHTİMALİ YÜZDE 92

Devler Ligi'nde grup aşamalarına üç galibiyetle başlayan 63 takımın 50'si çeyrek final, 28'i yarı final, 15'i de finale ulaşmayı başarırken, Beşiktaş ile benzer başlangıcı yapan takımların %13'ü, yani 8'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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