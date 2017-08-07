ŞAMPİYON TAKIMIN HOCASI KONUŞTU: RABBİM KARŞILIĞINI VERDİ
Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, "Temiz kalple çalışınca Rabbim karşılığını veriyor." açıklamasını yaptı.
Atiker Konyaspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş'ı 2-1 yenip, Süper Kupa'yı müzelerine götürdüğü maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Mustafa Reşit Akçay'ın sözleri;
"TEMİZ KALPLE ÇALIŞINCA RABBİM KARŞILIĞINI VERİYOR"
"Şu an bir duygu yoğunluğu var. Allah her antrenöre nasip etsin bunu. Gerçekçi konuşsam haddimi aşar mıyım acaba? Temiz kalple çalışıldığı zaman, Rabbim karşılığını veriyor. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Bize sorunlar yaşatabilirdi ama çocukların ayakları bizi buraya getirdi.
Her şeyden çok az olmasının yerine, bir şeyden çok olmasını tercih ediyorum. Müsabakayı kazanmak için çıkıyoruz. Biz duruşumuzu her maçta yansıtacağız. Bazı transferlerimiz ile birlikte daha da güçleneceğiz"
Kaynak: haberinburada
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