Kansere Yakalanan Genç Kadının Yüzünü Görenler Hayrete Düşüyor
Şampiyon Takımın Hocası Konuştu: Rabbim Karşılığını Verdi
Yorumcu Turgay Demir: Beşiktaşlı Tolga'ya Ciddi Bir Saldırı Oldu
Venezuela'da Darbe Bastırıldı! Darbecilerin Fotoğrafları Dünyaya Servis Edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kaybetmeyi Hak Etmedik
Dalgalar Güzel Oyuncuyu Yerden Yere Vurdu
Resmen Cinayete Teşebbüs! Sahaya Bıçak Attılar
Süper Kupa'yı Beşiktaş'ı 2-1 Yenen Atiker Konyaspor Kazandı
Süper Kupa'da Sahaya Dalan İki Rakip Taraftar, Birbiriyle Kavga Etti
Turkcell Süper Kupa'nın Bitiş Düdüğüyle Birlikte Taraftarlar Sahaya Girdi
Ak Partili Milletvekilinden Erdoğan İçin İlginç Benzetme: Son Mohikan
Rizeliler Erdoğan İçin Yollara Döküldü, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı
Düğünde Maganda Kurşunu Can Aldı!
Beşiktaşlılar Beklediği Penaltı Pozisyonu, Maça Damgasını Vurdu
Bir Anda Her Yeri Toz Bulutu Kapladı, İzmir Selçuk'ta Göz Gözü Görmüyor!
Eyfel Kulesi'nde Turistlere Bıçaklı Saldırı!
İran Meclisinde Milletvekillerinin Ab Temsilcisiyle Selfie Çektirmesi Olay Oldu
Beşiktaşlı Lens, Samsun'a Gelerek Taraftarları Selamladı
Samsun'a Gelen Beşiktaş Taraftarlarından Özel Yapım Bıçak, Pala Ve Sopa Çıktı
Diyarbakır'da Pkk İle Çatışma: 1'i Ağır 3 Korucu Yaralı

Şampiyon takımın hocası konuştu: Rabbim karşılığını verdi

ŞAMPİYON TAKIMIN HOCASI KONUŞTU: RABBİM KARŞILIĞINI VERDİ

Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, "Temiz kalple çalışınca Rabbim karşılığını veriyor." açıklamasını yaptı.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Şampiyon Takımın Hocası Konuştu: Rabbim Karşılığını Verdi(9/10)5

Atiker Konyaspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş'ı 2-1 yenip, Süper Kupa'yı müzelerine götürdüğü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Reşit Akçay'ın sözleri;

"TEMİZ KALPLE ÇALIŞINCA RABBİM KARŞILIĞINI VERİYOR"

"Şu an bir duygu yoğunluğu var. Allah her antrenöre nasip etsin bunu. Gerçekçi konuşsam haddimi aşar mıyım acaba? Temiz kalple çalışıldığı zaman, Rabbim karşılığını veriyor. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Bize sorunlar yaşatabilirdi ama çocukların ayakları bizi buraya getirdi.

Her şeyden çok az olmasının yerine, bir şeyden çok olmasını tercih ediyorum. Müsabakayı kazanmak için çıkıyoruz. Biz duruşumuzu her maçta yansıtacağız. Bazı transferlerimiz ile birlikte daha da güçleneceğiz"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şampiyon  Takımın  Hocası  Konuştu  Rabbim  Karşılığını  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER