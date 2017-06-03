ŞAMPİYON TAÇ TAKIYOR
Ligi zirvede bitirmeyi geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle garantileyen siyah-beyazlı ekip, yeni yuvası Vodafone Stadı'nda üst üste ikinci kez şampiyonluk kutlaması yapacak
Şampiyon unvanını bu sezon da kimseye kaptırmayan ve 15. kez mutlu sona ulaşarak üçüncü yıldızı takmaya hak kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında evinde Osmanlıspor'u ağırlayacak. Şampiyonluğu geçtiğimiz hafta Gaziantepspor deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle ilan eden siyah-beyazlı ekip, kupasına bugün kavuşacak. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor maçıyla şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, bu sezon ise rakibinin karşısına ligi zirvede bitirmeyi garantilemiş olarak çıkacak.
kaynak:sabah
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