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şampiyon taç takıyor

ŞAMPİYON TAÇ TAKIYOR

Ligi zirvede bitirmeyi geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle garantileyen siyah-beyazlı ekip, yeni yuvası Vodafone Stadı'nda üst üste ikinci kez şampiyonluk kutlaması yapacak

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:55
Puan Ver : Şampiyon Taç Takıyor(10/10)7


 Şampiyon unvanını bu sezon da kimseye kaptırmayan ve 15. kez mutlu sona ulaşarak üçüncü yıldızı takmaya hak kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında evinde Osmanlıspor'u ağırlayacak. Şampiyonluğu geçtiğimiz hafta Gaziantepspor deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle ilan eden siyah-beyazlı ekip, kupasına bugün kavuşacak. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor maçıyla şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, bu sezon ise rakibinin karşısına ligi zirvede bitirmeyi garantilemiş olarak çıkacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Şampiyon  Taç  Takıyor    haber

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