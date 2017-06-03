

Şampiyon unvanını bu sezon da kimseye kaptırmayan ve 15. kez mutlu sona ulaşarak üçüncü yıldızı takmaya hak kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında evinde Osmanlıspor'u ağırlayacak. Şampiyonluğu geçtiğimiz hafta Gaziantepspor deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle ilan eden siyah-beyazlı ekip, kupasına bugün kavuşacak. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor maçıyla şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, bu sezon ise rakibinin karşısına ligi zirvede bitirmeyi garantilemiş olarak çıkacak.







kaynak:sabah