Ampute Milli Takımımızın Avrupa şampiyonu olması tüm ülkede sevinçle karşılanırken oyuncuların ne kadar prim alacağı da ayrıca merak konusu oldu.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, Twitter adresi üzerinden Ampute Milli Takımımıza 500 bin ₺ prim vereceğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada