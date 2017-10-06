ŞAMPİYON HALTERCİDEN SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ!
Türkiye'nin gururu, eski halterci Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu. Süleymanoğlu, Ataşehir Memorial hastanesinde böbrek transpantlasonu için ameliyata giriyor.
Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'ndan sevindirici haber geldi.
UYGUN DONÖR BULUNDU
Türkiye'nin gururu, şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu. Süleymanoğlu Ataşehir Memorial hastanesinde böbrek transpantlasonu için ameliyata giriyor.
Ameliyat sırasında acil kana ihtiyaç duyulacağı için A+ kan çağrısı yapıldı.
SİROZ TEŞHİSİYLE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
CUMHURBAŞKANI'NIN ÖZEL DOKTORU İLGİLENİYORDU
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu süreci takip etmesi için görevlendirmişti. Topaloğlu'nun karaciğer nakil uzmanlarıyla kurduğu irtibatın ardından Süleymanoğlu'nun tedavisi Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat tarafından yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin sürekli bilgilendiriliyor.
Kaynak: haberinburada
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