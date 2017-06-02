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şampiyon beşiktaş kupasına kavuşuyor

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ KUPASINA KAVUŞUYOR

Ligin son maçında yarın Osmanlıspor'u evinde ağırlayacak olan Beşiktaş, gerçekleştirilecek törenle taraftarının huzurunda şampiyonluk kupasını alacak

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:32
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 Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun 34. ve son haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek.



Ligde geçen hafta Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Stadı'nda bu sezon son kez taraftarlarının önüne çıkacak.



Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.



 



kaynak:eurosport








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