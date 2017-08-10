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Şampiyon Beşiktaş, 13 yıl sonra bir ilki başardı

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ, 13 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş Futbol A.Ş. Mayıs 2017 faaliyet dönemi sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde 4.7 milyon TL'lik net kar elde eden siyah beyazlılar, 13 yıl sonra bir ilki yaşamış oldu.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Şampiyon Beşiktaş, 13 Yıl Sonra Bir İlki Başardı(6/10)2

Beşiktaş Futbol A.Ş. 13 yıl sonra mali faliyet dönemini karla kapattı. Mayıs 2017 faaliyet dönemi sonu konsolide mali tablolarını açıklayan Beşiktaş Futbol A.Ş., 583 milyon TL gelir ve 146 milyon TL brüt satış karı elde ederken, 4.7 milyon TL net dönem karına ulaştı.

13 YIL SONRA İLK KEZ KAR

13 yıl aradan sonra ilk kez net kar açıklayan Beşiktaş, ayrıca geçen mali döneme göre gelirlerini de yüzde 43 arttırma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ın finansal sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Mali disiplin hem büyüme hem de dünya kulübü olmanın en önemli şartıdır. Biz de ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ediyoruz. Gösterdiğimiz çabanın ve emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımızı görmek büyük mutluluk. Beşiktaş'a yatırım yapan herkesin ortağımız olduğu bilincindeyiz ve onları mutlu etmek de bizim görevlerimizden biri. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken benimle birlikte aynı özveriyle çalışan bütün Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, profesyonel kadromuza ve büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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