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'SAMİSTAL NÖBETİ'NE JANDARMADAN MÜDAHALE


'SAMİSTAL NÖBETİ'NE JANDARMADAN MÜDAHALE
Tarih : 11 Temmuz 2015, 19:36
Puan Ver : 'samistal Nöbeti'ne Jandarmadan Müdahale(8/10)8


Samistal Yaylası'nda nöbet tutan köylülere jandarma müdahale etti.



Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi için Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavrun Yaylası'na tepkiler nedeniyle sokulamayan iş makineleri, vadinin arka tarafındaki Samistal Yaylası'na komando birlikleri eşliğinde getirilerek yol çalışması başlatıldı. Durumu haber alınca bölgeye hareket eden yöre sakinleri, arızalandığı iddiasıyla bırakılan iş makinesi yolu kestiği için yaylaya gidemeyince, insan zinciri ile taş taşıyarak yeni bir yol oluşturdu. Samistal Yaylası'na ulaşan grup, iş makinesinin önüne geçerek yol çalışmasını durdurup, nöbete başladı.








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