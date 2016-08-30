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samir nasri koptu gidiyor

SAMİR NASRİ KOPTU GİDİYOR

Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile görüşen Fransız yıldız Samir Nasri rotasını Sevilla'ya çevirdi.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 10:39
Puan Ver : Samir Nasri Koptu Gidiyor(0/10)


İspanyol teknik adamın, “Takımdaki ilk önceliğim sen değilsin. Sürekli şans bulacağın bir kulübe gitmek istersen buna saygı duyarım” diyerek, açık kapı bıraktığı Nasri ayrılık kararı aldı. Siyah-beyazlıların daha önce prensip anlaşmasına vardığı yetenekli oyuncuya dün Sevilla'dan teklif geldi.



Jose Sosa'nın boşluğunu Samir Nasri ile doldurmaya çalışan Beşiktaş'a, büyük umutlar bağladığı Fransız yıldız için İngiltere'den müjde beklerken kötü haber geldi.



Manchester City Menajeri Pep Guardiola ve Samir Nasri'nin önceki gün West Ham United ile oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamalar siyah-beyazlı yönetimde soru işaretleri yarattı. İngiliz ekibi ve Nasri ile daha önce prensip anlaşmasına varan yönetim, kafaları karıştıran mesajların ardından, Sevilla'nın bu oyuncu için devreye girmesiyle umutlarını tamamen yitirdi.








Etiketler: Samir  Nasri  Koptu  Gidiyor    haber

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