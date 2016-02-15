O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

şam'ın türk askeri iddiasına yalanlama

ŞAM'IN TÜRK ASKERİ İDDİASINA YALANLAMA

Şam rejimi Birleşmiş Milletler'ye gönderdiği mektupta, cumartesi günü Suriye'ye giren 100 sahıslık silahlı grubun arasında Türk askerlerinin de olduğunu iddia etti. Ancak bu iddia Milli Savunma Bakanı Yılmaz tarafından yalanlandı.

Tarih : 15 Şubat 2016, 08:54
Puan Ver : Şam'ın Türk Askeri İddiasına Yalanlama(6/10)6


Şam rejiminin Türk askerlerinin Suriye'ye girdiği iddiasına yalanlama geldi.



Birleşmiş Milletler'e bir mektup gönderen Şam rejimi, cumartesi günü Suriye'ye giren 100 sahıslık silahlı bir grubun içinde "Türk güçlerinin" de olduğunu öne sürmüştü.



Reuters haber ajansında yer alan habere göre mektupta, Türkiye'nin YPG mevzilerini vurması da eleştirilmişti.



Ancak bu iddialara Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan yalanlama geldi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Yılmaz, "Suriye'ye 100 Türk askeri girdi iddiası doğru değildir" dedi.








Etiketler: Şam  In  Türk  Askeri  İddiasına  Yalanlama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER