Şam rejimi Birleşmiş Milletler'ye gönderdiği mektupta, cumartesi günü Suriye'ye giren 100 sahıslık silahlı grubun arasında Türk askerlerinin de olduğunu iddia etti. Ancak bu iddia Milli Savunma Bakanı Yılmaz tarafından yalanlandı.



Şam rejiminin Türk askerlerinin Suriye'ye girdiği iddiasına yalanlama geldi.







Birleşmiş Milletler'e bir mektup gönderen Şam rejimi, cumartesi günü Suriye'ye giren 100 sahıslık silahlı bir grubun içinde "Türk güçlerinin" de olduğunu öne sürmüştü.







Reuters haber ajansında yer alan habere göre mektupta, Türkiye'nin YPG mevzilerini vurması da eleştirilmişti.







Ancak bu iddialara Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan yalanlama geldi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Yılmaz, "Suriye'ye 100 Türk askeri girdi iddiası doğru değildir" dedi.