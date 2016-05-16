ŞAMİL TAYYAR'DAN SOSYAL MEDYADA OLAY OLAN TWEET!
AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'ın Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin Rus takımına elenmesinin ardından attığı tweet sosyal medyada olay oldu
Fenerbahçe'nin euroleague finalinde CSKA'ya karşı oynadığı maçta kupayı kaybetmesinin ardından, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından "İnsanın bir Rus uçağı daha düşüresi geliyor!” diye yazdı.
Şamil Tayyar'ın bu tweeti sosyal medyada olay olurken 7 binden fazla kişi tarafından rtewetlendi. Tayyar'la birlikte birçok isim aynı duyguları paylaşırken, birçok kişi de sosyal medyada Şamil Tayyar'a karşı çıktı.
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