SAMET HOCA OLMASA TÜRKİYE'DE OLMAZDIM
Beşiktaşlı Olcay Şahan, 3-2 kazandıkları Osmanlıspor maçının ardından eski teknik direktörü Samet Aybaba'ya mesaj gönderdi
Baba-oğul muhabbeti! Beşikaş'ın yıldızı Olcay Şahan, Lig TV'nin canlı yayınında stüdyoda maçı yorumlayan eski teknik direktörü Samet Aybaba'ya “Babam gelmiş oraya. İyi yayınlar diliyorum” diyerek selam gönderdi. Tecrübeli hoca “Oğlum kıskanacak” diye espri yaptı. Bu cevabı duymayan Olcay, daha sonra Lig TV ekibinin yanına gelerek “Samet hocanın iki oğlu var. Beni saymıyor mu? Aşkolsun! O olmasa ben Türkiye'de olmazdım” mesajını eski hocasına gönderdi.
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