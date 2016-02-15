

Suriye Dışişleri Bakanlığı bir mektup yazarak BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdi. Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü muhaliflere yardım amacıyla ülkeye giren yaklaşık 100 kişilik gücün içinde Türklerin de bulunduğu iddia edildi. Birleşmiş Milletler'e yönelik yazılan mektupta, ağır makineli silahlarla donatılmış 12 kamyonetle beraber Babüsselam sınır kapısından Azez bölgesine giren kuvvetlerin Şam civarında savaşan muhaliflere destek amaçlı olarak gönderildiği yazıldı.